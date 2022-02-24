ВСУ заявили о сбитии второго российского вертолета

ВС Украины заявили о сбитии шести самолетов, двух вертолетов и об уничтожении около 50 человек личного состава, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

Вооруженные силы Украины уничтожили не менее шести самолетов, десятки единиц бронированной техники противника, а также второй российский вертолет. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник несет потери. В настоящее время в районе ООС сбиты 6 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета. Отражено нападение на Счастье, в ходе которого подбиты 2 танка и уничтожены около 50 человек личного состава", - говорится в сообщении.