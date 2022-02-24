Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа о всеобщей мобилизации.

Об этом сообщается на Телеграм-канале парламента, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"В Верховную Раду Украины внесен проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации" (№ 7113)", – говорится в сообщении.

На сайте ВР на данный момент нет сведений о регистрации этого законопроекта.