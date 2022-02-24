Макрон в ближайшее время выступит с телевизионным обращением

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время выступить с телевизионным обращением. Об этом сообщило в четверг AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, "Макрон планирует в ближайшее время обратиться к нации".

Ранее в этот день он провел в своей резиденции внеочередное заседание Совета обороны и национальной безопасности, посвященное ситуации в Украине.