В Украине АЗС ограничивают продажу топлива

В Украине сети автозаправочных станций ОККО и WOG ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров. Об этом сообщили в пресс-службе ОККО, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авто спецслужб и критической инфраструктуры будут заправлять вне очереди.

Такое же сообщение сделала и компания WOG, которая также ограничивает заправку топлива до 20 литров на один частный автомобиль. Транспортные средства спецслужб получают горючее без очереди.