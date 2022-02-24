Премьер-министр Великобритании объявил о санкциях против России

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал в четверг пакет санкций против России, направленных против банков, членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Trend со ссылкой на Reuters, британское правительство заявило, что заморозит активы некоторых крупных российских банков, в том числе государственного ВТБ, второго по величине банка, и запретит крупным российским компаниям привлекать финансирование в Великобритании.