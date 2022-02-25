Макрон заявил, что Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что звонил в четверг президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Макрон подчеркнул, что "передал это послание от имени украинского президента".