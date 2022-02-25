МВД Украины обвинило Россию в планах атаковать Киев
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российские войска планируют в пятницу, 25 февраля, атаковать Киев, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
"Самый тяжелый день будет сегодня. План противника, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву" - написал он.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что военные ведут бои в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. ВСУ остановили силы противника на рубеже реки Тетеров под Иванковым, мост через реку разрушен.
Также сообщается, что противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
Отмечена значительная активность вертолетов противника в районах выше Вилкового и Тирасполя.
Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
Воздушные Силы вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.