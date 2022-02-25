МВД Украины обвинило Россию в планах атаковать Киев

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российские войска планируют в пятницу, 25 февраля, атаковать Киев, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Самый тяжелый день будет сегодня. План противника, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву" - написал он.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что военные ведут бои в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. ВСУ остановили силы противника на рубеже реки Тетеров под Иванковым, мост через реку разрушен.

Также сообщается, что противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.

Отмечена значительная активность вертолетов противника в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

Воздушные Силы вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.