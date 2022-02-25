В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве утром в пятницу, 25 февраля, объявлена воздушная тревога. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает КГГА.

"Внимание! Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!", - говорится в сообщении.

В Киеве слышны постоянные взрывы за городом

Ранее сообщалось, что утром в пятницу около 4:22, в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах города.