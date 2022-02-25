В Украине заявили об уничтожении около 20 танков противника в Черниговской области

В Черниговской области украинские военные уничтожили около 20 танков противника на минском направлении. Об этом в полдень пятницы, 25 февраля, сообщает оперативное командование Север/Operational Command North на странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

На данный момент уточняются утраты живой силы.

Также подразделение украинского Севера уничтожило колонну техники противника, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники.