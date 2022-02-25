Самая опасная ситуация к северо-западу от Киева - Алексей Арестович

Самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер - Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Пытаются наступать российские войска, но там наши механизированные части выставили надежный заслон. Уничтожены несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники", - рассказал он.

По словам Арестовича, Киев готовится к обороне.

Как рассказал советник руководителя ОП, на Черниговском направлении украинские войска приостановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся. Противник накапливает резервы.

"В Сумской области противник тоже перегруппировывается и готовится к попытке дальнейшего наступления, но там надежно держат оборону Вооруженные Силы. За эти направления можем переживать уже меньше", - отметил Арестович.

По его словам, возле Харькова украинские защитники с утра остановили еще одну попытку наступления. Город под контролем Украины.

Отмечается, что в зоне проведения ООС противник почти не наступает, там проходят артиллерийские дуэли и работают ДРГ.

"В Мелитополе ситуация неоднозначна. В окрестностях города есть русские войска, пришедшие из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону и не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя", - рассказал Арестович.

По его словам, возле Херсона российские войска пытаются перейти реку Днепр после того, как был уничтожен Антоновский мост. Украинские силы держат оборону, ситуация управляемая.

Арестович рассказал, что также были нанесены авиаудары по городу Ровно, по аэродрому Белой Церкви и по Василькову на Киевщине.

"Число ударов уменьшается, что указывает на то, что запасы ракет у противника заканчиваются", - отметил советник руководителя ОП.