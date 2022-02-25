Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить гибель людей, сообщает Trend.

«Хочу еще раз обратиться к президенту РФ. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал добровольцев со всего мира ехать в Украину и защищать Европу.

"Каждый европеец может прийти в посольство Украины и требовать дать больше помощи, деньгами и оружием. Если вы в Европе имеет боевой опыт, вы можете приезжать к нам и вместе с нами защищать Европу", - сказал президент.

Зеленский также обратился к Вооруженным Силам Украины.

"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным Силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!", - заявил президент.