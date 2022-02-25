Посол Украины назвал потери среди гражданского населения

БАКУ /Trend/ - На данный момент среди гражданского населения Украины погибли 57 человек, из них двое детей, а также имеется 177 раненых.

Как сообщает Trend, об этом сказал на пресс-конференции в пятницу посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«На сегодня украинской армией было уничтожено около 800 российских военнослужащих, 7 самолетов, 7 вертолётов, более 30 танков, около 130 бронированных машин. Захвачены города Херсон, Новая Каховка, Орешкин.

Ночью в результате ракетных ударов по Киеву уничтожены две ракеты, загорелся многоэтажный дом. По предварительным данным, 8 раненых и 150 человек эвакуированы», - сказал он.