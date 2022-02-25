Кабмин Германии сообщил, что Зеленский находится в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский, по информации правительства Германии, продолжает находиться в Киеве. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве", - сказал Хебештрайт. Коснувшись темы о возможном предоставлении убежища Зеленскому в ФРГ, он отметил, что сейчас нечего спекулировать на данный счет, "этот вопрос пока не стоит".
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