Кабмин Германии сообщил, что Зеленский находится в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации правительства Германии, продолжает находиться в Киеве. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что было бы наивным говорить, что он не находится в опасности. Это мужественный человек, который, по нашим данным, по-прежнему находится в Киеве", - сказал Хебештрайт. Коснувшись темы о возможном предоставлении убежища Зеленскому в ФРГ, он отметил, что сейчас нечего спекулировать на данный счет, "этот вопрос пока не стоит".