Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - указал он.