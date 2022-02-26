Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет прекращать обороняться. В связи с этим он призвал сограждан не верить пропагандистским фейкам, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Об этом говорится в новом видеообращении главы государства, обнародованном сегодня утром. Президент записал его возле Офиса на Банковой.

"Доброе утро, украинцы. Сейчас в сети появилось много фейковой информации, будто я призываю складывать оружие нашу армию и идет эвакуация. Значит так. Я здесь, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, потому что наше оружие - это наша правда. Это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - заверил глава государства.