В офисе Зеленского считают, что условия на переговорах с Москвой будет диктовать Киев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Киев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - заявил Подоляк в субботу.