Над Херсоном украинский флаг - глава госадминистрации

ВСУ отвоевали Херсон у противника. Город начали убирать. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил глава госадминистрации Игорь Колыхаев в Facebook, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живет. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы", - написал мэр.

По его словам, с продуктами и хлебом вопрос решается, а водоснабжение работает в обычном режиме.

Коммунальщики и экстренные службы пытаются оперативно устранять все аварии.

Также Колыхаев добавил, что накануне, 25 февраля, в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчиков.