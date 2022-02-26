ВСУ отбили Киевскую ГЭС

Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев в ночь на субботу, 26 февраля, отбили Киевскую ГЭС у противника. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что станция полностью находится под контролем украинских властей. Технический персонал покинул убежища и приступил к работе.

"По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.