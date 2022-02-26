Зеленский призвал утвердить решение о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом утром, 26 февраля, он сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

Глава украинского государства призвал руководство Евросовета решить вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе.

"Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал глава Украины.