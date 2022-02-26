Минздрав Украины озвучил число погибших за два дня войны
За два дня войны в Украине погибли 198 человек, из них трое детей. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу, 26 февраля.
Он также сообщил, что ранены 1115 украинцев, из которых 33 ребенка.
Как сообщалось, за первый день военных действий погибли 137 человек, еще 316 были ранены.
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