Минздрав Украины озвучил число погибших за два дня войны

За два дня войны в Украине погибли 198 человек, из них трое детей. Как передает Trend со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу, 26 февраля.

Он также сообщил, что ранены 1115 украинцев, из которых 33 ребенка.

Как сообщалось, за первый день военных действий погибли 137 человек, еще 316 были ранены.