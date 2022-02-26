Швеция отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу стыкового турнира за выход на чемпионат мира — 2022 с Россией вне зависимости от места проведения матча, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Напомним, 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что национальная команда Польши отказывается проводить стыковой матч против России.
Сборные России и Польши должны провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано.
Победитель пары встретится в финале стыкового турнира с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.
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