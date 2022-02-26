Германия впервые разрешила поставки вооружения в Украину, которое поступит из Нидерландов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает издание Politico.

До сих пор Германия придерживалась долговременной практики блокирования возможности передачи летального оружия в зоны конфликтов.

В частности, как сообщили два чиновника Евросоюза, Германия разрешила Нидерландам отправить в Украину 400 противотанковых гранатометов.

Это решение является резким изменением в оборонной политике Берлина на фоне давления ЕС и союзников по НАТО.

Решение Германии было принято в то время, когда много западных союзников отправляют в Украину все больше оружия, боеприпасов и даже системы противовоздушной обороны.

Также отмечается, что эти изменения могут способствовать резкому увеличению объемов военной помощи Украине от европейцев, поскольку большое количество вооружения и боеприпасов на континенте по крайней мере частично изготовлены в Германии, что дает Берлину правовой контроль над передачей этого вооружения.

Вместе с тем разрешение Берлина на поставку Украине гранатометов не означает, что все такие запросы будут одобрены. В каждом случае принимается отдельное решение.