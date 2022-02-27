Украина закрывает пункты пропуска через границу с Россией и Беларусью

Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время брифинга.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью", - сказал премьер.

По его словам, граждане Украины, которые сейчас находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой смогут въехать в Украину без препятствий.