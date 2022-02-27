Глава Минтранса Германии поддержал закрытие воздушного пространства для российских самолетов
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг распорядился принять все меры для подготовки к закрытию воздушного пространства своей страны для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter на странице возглавляемого им ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие германского воздушного пространства для российских самолетов и распорядился все подготовить для этого", - отметили в Минтрансе.
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