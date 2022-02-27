Илон Маск открыл терминалы Starlink для Украины
Американский миллиардер Илон Маск открыл терминалы Starlink для Украины. Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
Маск публично заявил об открытии терминалов Starlink для Украины в Twitter, комментируя твит с просьбой министра.
"Сервисы Starlink уже доступны для Украины. Больше терминалов впоследствии", - написал Маск.
Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом.
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