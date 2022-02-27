Замглавы берлинского бюро немецкого телеканала ARD Маттиас Дейс сообщил, что страны ЕС планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов. Мне подтвердил это информированный источник", - написал Дейс в субботу в "Твиттере".

Ранее такое решение приняли Литва, Латвия, Эстония, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Великобритания.