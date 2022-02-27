В украинском Василькове горит нефтебаза (ВИДЕО)

Нефтебаза в украинском Василькове (Киевская область) загорелась после ракетного удара, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Пожар продолжается.

Мэр города Наталья Баласинович подтвердила информацию о пожаре на нефтебазе.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

Очевидцы опубликовали в сети кадры с места происшествия.