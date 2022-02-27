Гендиректор МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны на Украине воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов и эксплуатацию всех ядерных объектов.

"Безопасность и сохранность ядерных объектов и материалов в Украине ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозам", - говорится в распространенном пресс-службой МАГАТЭ заявлении Гросси.

Он отметил, что в настоящий момент атомные предприятия в Украине "работают в обычном режиме, и их ядерные материалы остаются под контролем".

"Крайне важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса", - подчеркнул Гросси.