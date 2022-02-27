Нидерланды получат новые средства для борьбы с беспилотниками

Европа 27 февраля 2022 08:38 (UTC+04:00)
Нидерланды получат новые средства для борьбы с беспилотниками

Вооруженные силы Нидерландов получат новые средства для борьбы с беспилотниками. Голландским военным поставят израильские системы Smart Shooter SMASH AD. Об этом сообщает Defense News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В заявлении компани Smart Shooter говорится, что голландские военные тестировали систему в течение последнего года и решили приобрести ее в качестве средства для борьбы с беспилотниками. Система разработана на основе прошлых моделей.

Основатель и генеральный директор Smart Shooter Майкл Мор надеется, что контракт будет способствовать большему количеству сделок в НАТО и в европейских странах.

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