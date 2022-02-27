Финский парламент рассмотрит петицию о референдуме по вступлению в НАТО

Гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО всего за несколько дней набрала более 50 тыс. подписей и теперь может быть рассмотрена парламентом. Об этом свидетельствуют данные специального сайта kansalaisaloite.fi, где размещен документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Петиция появилась на сайте 21 февраля и к вечеру 26 февраля перешагнула рубеж в 50 тыс. подписей, именно столько, по финским законам, необходимо для того, чтобы она была передана в парламент.

"Мы предлагаем, чтобы о вступлении Финляндии в НАТО был проведен рекомендательный референдум", - говорится в тексте документа.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия считает важным, чтобы НАТО продолжала проводить политику открытых дверей. Он подчеркнул, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО, подобные решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Хаависто при этом отмечал, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в нее.