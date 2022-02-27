БАКУ /Trend/ - Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина подала жалобу против России в Международный Суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы требуем срочного решения, предписывающего России немедленно прекратить военные действия, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", - написал украинский лидер.