Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге
БАКУ /Trend/ - Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина подала жалобу против России в Международный Суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы требуем срочного решения, предписывающего России немедленно прекратить военные действия, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", - написал украинский лидер.
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