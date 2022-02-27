ЕС введет новые санкции против бизнесменов России - Боррель

Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией в Украине. Об этом сообщил в воскресенье в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту, которая получает выгоду от системы", - сказал он.