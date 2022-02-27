Запасы газа в хранилищах ЕС упали ниже 30%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы преодолели еще одну "круглую" отметку и ушли ниже уровня 30% от их проектной вместимости. Расход газа из хранилищ на этой неделе в пять раза выше, чем в среднем за последние пять лет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 26 февраля уровень запасов снизился до 29,5%. Это на 11 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и значительно ниже среднего за историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) уровня на конец сезона отбора - 36%. В прошлом году сезон отбора завершился на уровне 29,85% - как раз на примерно такой же отметке, что регистрируется сейчас.