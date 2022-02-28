Джонсон и Зеленский обсудили поставки оружия Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры по телефону. Как сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства, Лондон выразил приверженность обещанию поставлять вооружения властям в Киеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Зеленский полагает, что ближайшие 24 часа будут ключевыми для Украины. Премьер-министр сказал, что сделает все возможное, чтобы поставки оборонительной помощи Великобритании и союзников достигли Украины. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты, премьер-министр в очередной раз заявил о твердой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении канцелярии Джонсона.