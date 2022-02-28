ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ
Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России. Соответствующее постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали санкции против России за военную операцию на Украине, в том числе "ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка".
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