ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ

Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Банка России. Соответствующее постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали санкции против России за военную операцию на Украине, в том числе "ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка".