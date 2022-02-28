ЕС закрыл воздушное пространство для воздушных судов России

Европейский союз (ЕС) утвердил решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом. Соответствующее постановление было опубликовано в ночь на понедельник Официальном журнале ЕС, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ввиду серьезности ситуации и в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, целесообразно ввести дальнейшие ограничительные меры, связанные с финансами и авиацией. (...) Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика, любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом", - говорится в документе.

Исключение может быть сделано в случае аварийной посадки.

Кроме того, "компетентные органы могут разрешить воздушному судну совершать посадку, взлет или облет территории Союза, если компетентные органы определили, что такая посадка, взлет или облет требуются в гуманитарных целях или для любых других целей, соответствующих целям настоящего регламента".

Решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза - то есть 28 февраля 2022 года.