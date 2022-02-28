В Беларуси сообщили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена
МИД Беларуси заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter в понедельник. Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту.
"Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - отметил дипломат.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.
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