Минобороны Украины назвало потери войск РФ с начала войны
В Министерстве обороны Украины обнародовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину и по состоянию на утро понедельника, 28 февраля, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
Так, количество потерь среди личного состава уже превысило пять тысяч.
Всего противник потерял:
Самолеты 29
вертолеты 29
Танки 191
Боевые бронированные машины 816
Пушек 74
ЗРК БУК 1
Град 21
Автомобильная техника 291
Цистерны 60
БПЛА ОТР 3
Корабли/катера 2
Средства ПВО 5
Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)
При этом в Минобороны отметили, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
"Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она также добавила, что если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.