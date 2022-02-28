Британия намерена ввести санкции против ЦБ РФ

Правительство Великобритании приняло решение ввести рестриктивные меры против Центробанка России из-за спецоперации в Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы британского Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство намерено принять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину. Они будут направлены против Центрального банка Российской Федерации. Эти шаги делаются совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля", - говорится в заявлении. Также Минфин "немедленно примет меры для введения ограничений, запрещающих физическим и юридическим лицам операции с ЦБ РФ, ФНБ и Минфином РФ".