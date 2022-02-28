В Украине опровергли сообщения об утрате контроля над Запорожской АЭС

Заявление противника об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Не обращайте внимания на фейк! ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией", - говорится в сообщении.