В Украине опровергли сообщения об утрате контроля над Запорожской АЭС
Заявление противника об установлении контроля над Запорожской АЭС не соответствует действительности, это продолжение информационной войны оккупантами. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Не обращайте внимания на фейк! ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Кыргызстан попросил миграционную службу Таджикистана при проверке кыргызстанцев не нарушать их права
Лента новостей
В Азербайджане подготовят критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных вузах за рубежом
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву карабахское ковровое искусство возвращается на родину – Ширин Меликова
В Азербайджане названы приоритетные специальности в рамках госпрограммы обучения в престижных зарубежных вузах
АО Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов наращивает экспортный потенциал
В Азербайджане утверждена «Государственная программа по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах" - Распоряжение
Сотрудники одного из азербайджанских банков получили уведомление о запрете на операции в рублях - источник
Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)