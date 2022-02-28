Зеленский заявил, что некоторые осужденные с боевым опытом освобождаются
Ряд украинцев в опытом ведения боевых действий в условиях военного положения освобождаются из-под стражи, с них снимаются все санкции. Об этом в понедельник заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину. С ряда людей, участников АТО, снимаются все санкции", - сказал он.
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