Украина подает заявку на вступление в ЕС по упрощенной процедуре - Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.
Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил Премьер Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - говорится в сообщении премьер-министра.
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