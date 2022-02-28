Украина подает заявку на вступление в ЕС по упрощенной процедуре - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил Премьер Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - говорится в сообщении премьер-министра.