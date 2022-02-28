Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

БАКУ/Trend/- Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Европейском Союзе. Как сообщает Trend, об этом Зеленский написал в соцсети.

«Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально»,- написал он.

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.