Мэр Броваров объявил об авианалете на город и 6 пострадавших

БАКУ/Trend/- Мэр Броваров Игорь Сапожко объявил об авианалете на город и 6 пострадавших.

Как сообщает Trend, об этом он написал на странице в Facebook.

Как сообщают украинские СМИ, удар нанесен по военному центру радиолокационной связи в Броварах.