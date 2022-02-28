Торги газом в Европе закрылись на отметке около $1 130 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе на закрытии суточных торгов на бирже составила около $1 130 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа за день выросла на 5%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1 133 за 1 тыс. куб. м, или €97,655 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общий рост стоимости газа за день составил чуть менее 5%.
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