ЕС вводит санкции против Пескова и крупнейших российских бизнесменов
Целая группа крупнейших российских бизнесменов включена в "черный список" Евросоюза, кроме того, под санкции попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Также в "черный список" из 26 россиян попали главы "Роснефти" и "Транснефти" Игорь Сечин и Николай Токарев.
Заморозка активов и запрет на въезд, в частности, касается Михаила Фридмана ("Альфа-групп", доли в VEON и X5) и его партнера Петра Авена, Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон"), Алексея Мордашова ("Северсталь", "Лента", доля в туроператоре TUI), Геннадия Тимченко (доли в "НОВАТЭКе" и "СИБУРе"), Александра Пономаренко (совладелец аэропорта "Шереметьево").
Под санкции подпал и страховщик "СОГАЗ" (косвенная доля в VK).
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