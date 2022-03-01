Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину
Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах", - отметил он.
Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО)
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО)
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова в эфире израильского телевидения (ВИДЕО)