Заявка на членство Украины в ЕС официально зарегистрирована в Брюсселе - Зеленский

Заявка на членство Украина в Европейском Союзе уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована

Об этом президент Украины Володимир Зеленский сообщил в ходе обращения, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Еще одна вещь, о которой очень важно сказать. Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы добыли в борьбе свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена ​​в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло ", – сказал глава украинского государства.

Как сообщалось, утром 28 февраля Володимир Зеленский заявил, что украинские власти обращаются в ЕС о безотлагательном присоединении Украины по специальной процедуре.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соответствующая заявка готовится. Вечером Владимир Зеленский подписал документ.