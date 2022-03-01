Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией
Президент Украины Володимир Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в своем обращении.
"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией", - сказал глава государства.
По его словам, пока Украина не имеет такого результата, который хотелось бы получить.
"Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - подчеркнул Зеленский.
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