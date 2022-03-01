Норвегия поставит Украине 2 тыс. противотанковых гранатометов

Правительство Норвегии отправит оружие Украине. Речь идет о 2 тысячах единиц противотанкового оружия M72.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, говорится в заявлении правительства Норвегии.

Это решение отменяет политику Норвегии, которая действовала с 1950-х годов и заключалась в не поставках оружия странам, не входящим в НАТО, и находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта.

"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но сейчас Украина сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.